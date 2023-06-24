Морозов Ефим Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1808
Рождение
Около 1813
Отец: Морозов Антон Давидович
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Морозова Евгения Митрофановна
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Морозова Евгения Митрофановна
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Морозова Евгения Митрофановна
Рождение ребёнка
16.05.1845
Мать ребёнка: Морозова Евгения Митрофановна
Рождение ребёнка
16.05.1845
Мать ребёнка: Морозова Евгения Митрофановна
Смерть
Неизвестно