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Морозов Ефим Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1808

Жена: Морозова Евгения Митрофановна

Рождение
Около 1813

Отец: Морозов Антон Давидович

Мать: Морозова Акилина Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Морозов Николай Ефимович

Мать ребёнка: Морозова Евгения Митрофановна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Морозов Фрол Ефимович

Мать ребёнка: Морозова Евгения Митрофановна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Морозов Сидор Ефимович

Мать ребёнка: Морозова Евгения Митрофановна

Рождение ребёнка
16.05.1845

Сын: Морозов Федор Ефимович

Мать ребёнка: Морозова Евгения Митрофановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1845

Сын: Морозов Ефрем Ефимович

Мать ребёнка: Морозова Евгения Митрофановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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