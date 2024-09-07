Морозов Сидор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Бракосочетание
06.11.1860
Рождение ребёнка
23.05.1865
Дочь: Морозова (Морозова) Феодосия Сидоровна
Мать ребёнка: Морозова (Ложкина) Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
23.12.1867
Дочь: Морозова (Морозова) Евгения Сидоровна
Мать ребёнка: Морозова (Ложкина) Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
05.09.1870
Дочь: Морозова (Морозова) Анна Сидоровна
Мать ребёнка: Морозова (Ложкина) Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
23.06.1873
Дочь: Морозова (Морозова) Феврония Сидоровна
Мать ребёнка: Морозова (Ложкина) Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
03.07.1876
Мать ребёнка: Морозова (Ложкина) Дарья Николаевна
Смерть
Неизвестно