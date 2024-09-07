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Морозов Сидор Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Морозов Ефим Антонович

Мать: Морозова Евгения Митрофановна

Бракосочетание
06.11.1860

Жена: Морозова (Ложкина) Дарья Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1865

Дочь: Морозова (Морозова) Феодосия Сидоровна

Мать ребёнка: Морозова (Ложкина) Дарья Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.12.1867

Дочь: Морозова (Морозова) Евгения Сидоровна

Мать ребёнка: Морозова (Ложкина) Дарья Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.09.1870

Дочь: Морозова (Морозова) Анна Сидоровна

Мать ребёнка: Морозова (Ложкина) Дарья Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Дочь: Морозова (Морозова) Феврония Сидоровна

Мать ребёнка: Морозова (Ложкина) Дарья Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1876

Сын: Морозов Андрей Сидорович

Мать ребёнка: Морозова (Ложкина) Дарья Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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