Морозова Евгения Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1808
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Морозов Ефим Антонович
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Морозов Ефим Антонович
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Морозов Ефим Антонович
Рождение ребёнка
16.05.1845
Отец ребёнка: Морозов Ефим Антонович
Рождение ребёнка
16.05.1845
Отец ребёнка: Морозов Ефим Антонович
Смерть
Неизвестно