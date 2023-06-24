Морозова Евгения Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Евгения Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1808

Муж: Морозов Ефим Антонович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Морозов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Морозов Ефим Антонович

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Морозов Фрол Ефимович

Отец ребёнка: Морозов Ефим Антонович

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Морозов Сидор Ефимович

Отец ребёнка: Морозов Ефим Антонович

Рождение ребёнка
16.05.1845

Сын: Морозов Федор Ефимович

Отец ребёнка: Морозов Ефим Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1845

Сын: Морозов Ефрем Ефимович

Отец ребёнка: Морозов Ефим Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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