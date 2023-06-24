Морозова Акилина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти07.11.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.02.1813
Дочь: Морозова Ефимия Антоновна
Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович
Рождение ребёнка
25.09.1817
Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович
Рождение ребёнка
17.01.1819
Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович
Рождение ребёнка
13.09.1821
Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Морозов Григорий Антонович
Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович
Рождение ребёнка
24.01.1824
Сын: Морозов Григорий Антонович
Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1824