Морозова Акилина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Акилина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

07.11.1824

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.02.1813

Дочь: Морозова Ефимия Антоновна

Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Морозов Ефим Антонович

Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович

Рождение ребёнка
25.09.1817

Сын: Морозов Михаил Антонович

Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.01.1819

Сын: Морозов Петр Антонович

Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.09.1821

Сын: Морозов Иван Антонович

Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Морозов Григорий Антонович

Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович

Рождение ребёнка
24.01.1824

Сын: Морозов Григорий Антонович

Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Антон Давидович

Смерть
07.11.1824
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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