Морозов Петр Антонович
Место рождения
Дата рождения17.01.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1819
Отец: Морозов Антон Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831 или 1837
Дочь: Кунина Соломония Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Соломония Никифоровна - приемная дочь Петра Антоновича Морозова
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Морозова (Морозова) Варвара Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1853
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
02.07.1855
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
21.08.1857
Дочь: Гусева (Морозова) Марфа Петровна
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
11.08.1860
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно