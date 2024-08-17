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Морозов Петр Антонович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.01.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1819

Отец: Морозов Антон Давидович

Мать: Морозова Акилина Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1831 или 1837

Дочь: Кунина Соломония Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Соломония Никифоровна - приемная дочь Петра Антоновича Морозова
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Морозова (Морозова) Варвара Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1853

Сын: Морозов Иван Петрович

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1855

Сын: Морозов Кузьма Петрович

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.08.1857

Дочь: Гусева (Морозова) Марфа Петровна

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1860

Сын: Морозов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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