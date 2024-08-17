Морозова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1853
Отец ребёнка: Морозов Петр Антонович
Рождение ребёнка
02.07.1855
Отец ребёнка: Морозов Петр Антонович
Рождение ребёнка
21.08.1857
Дочь: Гусева (Морозова) Марфа Петровна
Отец ребёнка: Морозов Петр Антонович
Рождение ребёнка
11.08.1860
Отец ребёнка: Морозов Петр Антонович
Смерть
Неизвестно