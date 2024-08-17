Морозова Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Петр Антонович

Рождение ребёнка
04.06.1853

Сын: Морозов Иван Петрович

Отец ребёнка: Морозов Петр Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1855

Сын: Морозов Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Морозов Петр Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.08.1857

Дочь: Гусева (Морозова) Марфа Петровна

Отец ребёнка: Морозов Петр Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1860

Сын: Морозов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Морозов Петр Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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