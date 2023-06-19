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Морозов Григорий Антонович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

24.01.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1824

Отец: Морозов Антон Давидович

Мать: Морозова Акилина Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.08.1852

Дочь: Морозова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Морозова Елена Сысоевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.01.1855

Сын: Морозов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Морозова Елена Сысоевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.01.1855

Сын: Морозов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Морозова Елена Сысоевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Елена Сысоевна

Смерть
Неизвестно