Морозов Григорий Антонович
Место рождения
Дата рождения24.01.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1824
Отец: Морозов Антон Давидович
Рождение ребёнка
06.08.1852
Дочь: Морозова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Морозова Елена Сысоевна
Рождение ребёнка
24.01.1855
Сын: Морозов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Морозова Елена Сысоевна
Рождение ребёнка
24.01.1855
Сын: Морозов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Морозова Елена Сысоевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Елена Сысоевна
Смерть
Неизвестно