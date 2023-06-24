Морозова Елена Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Елена Сысоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1852

Дочь: Морозова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Морозов Григорий Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.01.1855

Сын: Морозов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Морозов Григорий Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.01.1855

Сын: Морозов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Морозов Григорий Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Григорий Антонович

Смерть
Неизвестно