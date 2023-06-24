Морозова Елена Сысоевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1852
Дочь: Морозова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Морозов Григорий Антонович
Рождение ребёнка
24.01.1855
Сын: Морозов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Морозов Григорий Антонович
Рождение ребёнка
24.01.1855
Сын: Морозов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Морозов Григорий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно