Морозов Давид Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Морозов Алексей Давидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 25.10.1812
Мать ребёнка: Морозова Параскева Петровна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1830