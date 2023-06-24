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Морозов Давид Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Около 1830

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Параскева Петровна

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Морозов Антон Давидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Морозов Антон Давидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Морозов Алексей Давидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Морозов Иосиф Давидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 25.10.1812

Сын: Морозов Яков Давидович

Мать ребёнка: Морозова Параскева Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1830

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