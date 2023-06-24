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Морозов Антон Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Морозов Давид Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Морозов Андрей Антонович

Мать ребёнка: Морозова Христина Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 08.10.1822

Дочь: Морозова Параскева Антоновна

Мать ребёнка: Морозова Христина Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Морозова Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Морозова Христина Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Морозов Илья Антонович

Мать ребёнка: Морозова Христина Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Морозов Кирилл Антонович

Мать ребёнка: Морозова Христина Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Морозов Павел Антонович

Мать ребёнка: Морозова Христина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Христина Трофимовна

Смерть
Неизвестно