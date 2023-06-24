Морозов Антон Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Морозов Давид Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Морозова Христина Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 08.10.1822
Дочь: Морозова Параскева Антоновна
Мать ребёнка: Морозова Христина Трофимовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Морозова Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Морозова Христина Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Морозова Христина Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Морозова Христина Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Морозова Христина Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно