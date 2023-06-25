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Морозов Павел Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Морозов Антон Давидович

Мать: Морозова Христина Трофимовна

Бракосочетание
05.11.1854

Жена: Морозова (Подзорова) Феодосия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1855

Дочь: Проскурякова (Морозова) Матрона Павловна

Мать ребёнка: Морозова (Подзорова) Феодосия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.04.1860

Сын: Морозов Семен Павлович

Мать ребёнка: Морозова (Подзорова) Феодосия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1863

Дочь: Морозова (Морозова) Наталия Павловна

Мать ребёнка: Морозова (Подзорова) Феодосия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1866

Дочь: Морозова (Морозова) Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Морозова (Подзорова) Феодосия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1868

Сын: Морозов Илья Павлович

Мать ребёнка: Морозова (Подзорова) Феодосия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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