Морозов Павел Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Бракосочетание
05.11.1854
Рождение ребёнка
07.11.1855
Дочь: Проскурякова (Морозова) Матрона Павловна
Мать ребёнка: Морозова (Подзорова) Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
12.04.1860
Мать ребёнка: Морозова (Подзорова) Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
11.08.1863
Дочь: Морозова (Морозова) Наталия Павловна
Мать ребёнка: Морозова (Подзорова) Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
19.02.1866
Дочь: Морозова (Морозова) Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Морозова (Подзорова) Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
20.07.1868
Мать ребёнка: Морозова (Подзорова) Феодосия Яковлевна
Смерть
Неизвестно