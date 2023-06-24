Морозова Христина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Христина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815 или 1818

Сын: Морозов Андрей Антонович

Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович

Рождение ребёнка
Около 08.10.1822

Дочь: Морозова Параскева Антоновна

Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Морозова Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Морозов Илья Антонович

Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Морозов Кирилл Антонович

Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Морозов Павел Антонович

Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Антон Давидович

Смерть
Неизвестно
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