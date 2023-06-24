Морозова Христина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815 или 1818
Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович
Рождение ребёнка
Около 08.10.1822
Дочь: Морозова Параскева Антоновна
Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Морозова Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Морозов Антон Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно