Морозов Кирилл Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Морозова (Морозова) Ефросиния Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1854
Сын: Морозов Тимофей Кириллович
Мать ребёнка: Морозова Екатерина Никитична
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно