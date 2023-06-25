Морозов Кирилл Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Кирилл Антонович

Морозов Кирилл Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Морозов Антон Давидович

Мать: Морозова Христина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Морозова (Морозова) Ефросиния Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1854

Сын: Морозов Тимофей Кириллович

Мать ребёнка: Морозова Екатерина Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.