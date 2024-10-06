Морозов Илья Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Илья Антонович

Морозов Илья Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823 или 1829

Дата смерти

28.09.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 или 1829

Отец: Морозов Антон Давидович

Мать: Морозова Христина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
20.01.1852

Сын: Морозов Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Юркова Агриппина Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.07.1853

Дочь: Морозова Анна Ильинична

Мать ребёнка: Юркова Агриппина Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.08.1856

Дочь: Тихонова (Морозова) Анна Ильинична

Мать ребёнка: Юркова Агриппина Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1859

Сын: Морозов Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Юркова Агриппина Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1861

Дочь: Морозова (Морозова) Феодосия Ильинична

Мать ребёнка: Юркова Агриппина Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1862

Сын: Морозов Григорий Ильич

Мать ребёнка: Юркова Агриппина Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.02.1865

Дочь: Морозова (Морозова) Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Юркова Агриппина Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
28.09.1865
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.