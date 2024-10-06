Морозов Илья Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823 или 1829
Дата смерти28.09.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 или 1829
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1852
Мать ребёнка: Юркова Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
24.07.1853
Дочь: Морозова Анна Ильинична
Мать ребёнка: Юркова Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
24.08.1856
Дочь: Тихонова (Морозова) Анна Ильинична
Мать ребёнка: Юркова Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
19.02.1859
Мать ребёнка: Юркова Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
01.06.1861
Дочь: Морозова (Морозова) Феодосия Ильинична
Мать ребёнка: Юркова Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
01.10.1862
Мать ребёнка: Юркова Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
04.02.1865
Дочь: Морозова (Морозова) Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Юркова Агриппина Петровна
Смерть
28.09.1865