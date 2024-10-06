Юркова Агриппина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1852
Отец ребёнка: Морозов Илья Антонович
Рождение ребёнка
24.07.1853
Дочь: Морозова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Морозов Илья Антонович
Рождение ребёнка
24.08.1856
Дочь: Тихонова (Морозова) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Морозов Илья Антонович
Рождение ребёнка
19.02.1859
Отец ребёнка: Морозов Илья Антонович
Рождение ребёнка
01.06.1861
Дочь: Морозова (Морозова) Феодосия Ильинична
Отец ребёнка: Морозов Илья Антонович
Рождение ребёнка
01.10.1862
Отец ребёнка: Морозов Илья Антонович
Рождение ребёнка
04.02.1865
Дочь: Морозова (Морозова) Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Морозов Илья Антонович
Бракосочетание
27.01.1867
Второй брак для Федора Трофимова Юркова и Агрипины Петровой Морозовой.
Смерть
Неизвестно