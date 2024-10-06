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Юркова Агриппина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Илья Антонович

Рождение ребёнка
20.01.1852

Сын: Морозов Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Морозов Илья Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.07.1853

Дочь: Морозова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Морозов Илья Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.08.1856

Дочь: Тихонова (Морозова) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Морозов Илья Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1859

Сын: Морозов Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Морозов Илья Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1861

Дочь: Морозова (Морозова) Феодосия Ильинична

Отец ребёнка: Морозов Илья Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1862

Сын: Морозов Григорий Ильич

Отец ребёнка: Морозов Илья Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.02.1865

Дочь: Морозова (Морозова) Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Морозов Илья Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
27.01.1867

Муж: Юрков Федор Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Федора Трофимова Юркова и Агрипины Петровой Морозовой.
Смерть
Неизвестно

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