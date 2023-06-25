Морозова (Подзорова) Феодосия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Подзорова) Феодосия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подзоров Яков Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1854

Муж: Морозов Павел Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1855

Дочь: Проскурякова (Морозова) Матрона Павловна

Отец ребёнка: Морозов Павел Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.04.1860

Сын: Морозов Семен Павлович

Отец ребёнка: Морозов Павел Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1863

Дочь: Морозова (Морозова) Наталия Павловна

Отец ребёнка: Морозов Павел Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1866

Дочь: Морозова (Морозова) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Морозов Павел Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1868

Сын: Морозов Илья Павлович

Отец ребёнка: Морозов Павел Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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