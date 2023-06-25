Морозова (Подзорова) Феодосия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подзоров Яков Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1854
Рождение ребёнка
07.11.1855
Дочь: Проскурякова (Морозова) Матрона Павловна
Отец ребёнка: Морозов Павел Антонович
Рождение ребёнка
12.04.1860
Отец ребёнка: Морозов Павел Антонович
Рождение ребёнка
11.08.1863
Дочь: Морозова (Морозова) Наталия Павловна
Отец ребёнка: Морозов Павел Антонович
Рождение ребёнка
19.02.1866
Дочь: Морозова (Морозова) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Морозов Павел Антонович
Рождение ребёнка
20.07.1868
Отец ребёнка: Морозов Павел Антонович
Смерть
Неизвестно