Проскурякова (Морозова) Матрона Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурякова (Морозова) Матрона Павловна

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.11.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1855

Отец: Морозов Павел Антонович

Мать: Морозова (Подзорова) Феодосия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.11.1871

Муж: Проскуряков Митрофан Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1874

Сын: Проскуряков Федор Митрофанович

Отец ребёнка: Проскуряков Митрофан Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.05.1876

Дочь: Проскурякова (Проскурякова) Пелагея Митрофановна

Отец ребёнка: Проскуряков Митрофан Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Выдано повторное свидетельство 27.05.1938. Отметка 16.02.1939.
Смерть
Неизвестно

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