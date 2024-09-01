Проскурякова (Морозова) Матрона Павловна
Место рождения
Дата рождения07.11.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1855
Бракосочетание
08.11.1871
Рождение ребёнка
20.04.1874
Сын: Проскуряков Федор Митрофанович
Отец ребёнка: Проскуряков Митрофан Иосифович
Рождение ребёнка
01.05.1876
Дочь: Проскурякова (Проскурякова) Пелагея Митрофановна
Отец ребёнка: Проскуряков Митрофан Иосифович
Выдано повторное свидетельство 27.05.1938. Отметка 16.02.1939.
Смерть
Неизвестно