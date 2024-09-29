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Подзоров Яков Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 или 1815

Дата смерти

12.06.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 или 1815

Отец: Подзоров Федор Архипович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Параскева Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова (Подзорова) Феодосия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Подзоров Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Подзорова Параскева Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Подзорова (Подзорова) Наталия Яковлевна

Мать ребёнка: Подзорова Параскева Савельевна

Рождение ребёнка
1836 или 1838

Сын: Подзоров Демид Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Подзоров Степан Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.06.1870
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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