Подзоров Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 или 1815
Дата смерти12.06.1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 или 1815
Отец: Подзоров Федор Архипович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова (Подзорова) Феодосия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Подзоров Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Подзорова Параскева Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Подзорова (Подзорова) Наталия Яковлевна
Мать ребёнка: Подзорова Параскева Савельевна
Рождение ребёнка
1836 или 1838
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Подзоров Степан Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.06.1870
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область