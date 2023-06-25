Подзоров Федор Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784 или 1785
Дата смерти02.01.1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 или 1785
Отец: Подзоров Архип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Подзорова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Подзоров Максим Федорович
Мать ребёнка: Подзорова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1810 или 1815
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 21.07.1812
Мать ребёнка: Подзорова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 27.09.1814
Сын: Подзоров Харитон Федорович
Мать ребёнка: Подзорова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1817
Дочь: Подзорова (Подзорова) Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Подзорова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1822
Сын: Подзоров Никита Федорович
Мать ребёнка: Подзорова Евдокия Ивановна
Смерть
02.01.1855