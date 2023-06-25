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Подзоров Федор Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784 или 1785

Дата смерти

02.01.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 или 1785

Отец: Подзоров Архип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Подзоров Назар Федорович

Мать ребёнка: Подзорова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Подзоров Максим Федорович

Мать ребёнка: Подзорова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1810 или 1815

Сын: Подзоров Яков Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 21.07.1812

Сын: Подзоров Ермил Федорович

Мать ребёнка: Подзорова Евдокия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 27.09.1814

Сын: Подзоров Харитон Федорович

Мать ребёнка: Подзорова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1817

Дочь: Подзорова (Подзорова) Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Подзорова Евдокия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.05.1822

Сын: Подзоров Никита Федорович

Мать ребёнка: Подзорова Евдокия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
02.01.1855
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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