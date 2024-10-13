Подзоров Степан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Подзоров Яков Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1858
Рождение ребёнка
13.04.1860
Дочь: Подзорова (Подзорова) Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Подзорова (Грошикова) Анисия Андреевна
Рождение ребёнка
06.07.1862
Дочь: Подзорова (Подзорова) Ольга Степановна
Мать ребёнка: Подзорова (Грошикова) Анисия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Подзорова (Подзорова) Анна Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1872
Сын: Подзоров Панкрат Степанович
Мать ребёнка: Подзорова (Грошикова) Анисия Андреевна
Рождение ребёнка
02.03.1874
Сын: Подзоров Герасим Степанович
Мать ребёнка: Подзорова (Грошикова) Анисия Андреевна
Рождение ребёнка
24.03.1877
Сын: Подзоров Гавриил Степанович
Мать ребёнка: Подзорова (Грошикова) Анисия Андреевна
Смерть
Неизвестно