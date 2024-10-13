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Подзоров Степан Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Подзоров Яков Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1858

Жена: Подзорова (Грошикова) Анисия Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.04.1860

Дочь: Подзорова (Подзорова) Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Подзорова (Грошикова) Анисия Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1862

Дочь: Подзорова (Подзорова) Ольга Степановна

Мать ребёнка: Подзорова (Грошикова) Анисия Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Подзорова (Подзорова) Анна Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1872

Сын: Подзоров Панкрат Степанович

Мать ребёнка: Подзорова (Грошикова) Анисия Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.03.1874

Сын: Подзоров Герасим Степанович

Мать ребёнка: Подзорова (Грошикова) Анисия Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.03.1877

Сын: Подзоров Гавриил Степанович

Мать ребёнка: Подзорова (Грошикова) Анисия Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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