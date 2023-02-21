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Булацель Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1811

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1811

Отец: Булацель Михаил Михайлович

Мать: Булацель Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.12.1838

Сын: Булацель Иосаф Михайлович

Мать ребёнка: Булацель Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.02.1840

Сын: Булацель Варлам Михайлович

Мать ребёнка: Булацель Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.02.1841

Сын: Булацель Филарет Михайлович

Мать ребёнка: Булацель Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.12.1842

Дочь: Булацель Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Булацель Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
11.11.1843

Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Булацель Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.01.1845

Сын: Булацель Василий Михайлович

Мать ребёнка: Булацель Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.12.1845

Сын: Булацель Николай Михайлович

Мать ребёнка: Булацель Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.04.1851

Дочь: Горбанева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Булацель Александра Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булацель Александра Фёдоровна

Смерть
После 1845
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