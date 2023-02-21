Булацель Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1811
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1811
Рождение ребёнка
24.12.1838
Сын: Булацель Иосаф Михайлович
Мать ребёнка: Булацель Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.02.1840
Сын: Булацель Варлам Михайлович
Мать ребёнка: Булацель Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.02.1841
Сын: Булацель Филарет Михайлович
Мать ребёнка: Булацель Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.12.1842
Дочь: Булацель Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Булацель Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.11.1843
Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Булацель Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.01.1845
Сын: Булацель Василий Михайлович
Мать ребёнка: Булацель Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.12.1845
Сын: Булацель Николай Михайлович
Мать ребёнка: Булацель Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.04.1851
Дочь: Горбанева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Булацель Александра Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1845