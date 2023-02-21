Булацель Варлам Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1840
Дата смертиПосле 1867
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1840
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Булацель Серафима Константиновна
Рождение ребёнка
После 1870
Дочь: Булацель Екатерина Варламововна
Мать ребёнка: Булацель Серафима Константиновна
Рождение ребёнка
После 1870
Дочь: Булацель Александра Варламововна
Мать ребёнка: Булацель Серафима Константиновна
Рождение ребёнка
После 1875
Дочь: Булацель Надежда Варламововна
Мать ребёнка: Булацель Серафима Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1867