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Булацель Варлам Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1840

Дата смерти

После 1867

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1840

Отец: Булацель Михаил Михайлович

Мать: Булацель Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Булацель Илья Варламович

Мать ребёнка: Булацель Серафима Константиновна

Рождение ребёнка
После 1870

Дочь: Булацель Екатерина Варламововна

Мать ребёнка: Булацель Серафима Константиновна

Рождение ребёнка
После 1870

Дочь: Булацель Александра Варламововна

Мать ребёнка: Булацель Серафима Константиновна

Рождение ребёнка
После 1875

Дочь: Булацель Надежда Варламововна

Мать ребёнка: Булацель Серафима Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булацель Серафима Константиновна

Смерть
После 1867
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