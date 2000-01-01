Булацель Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1838
Сын: Булацель Иосаф Михайлович
Отец ребёнка: Булацель Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
24.02.1840
Сын: Булацель Варлам Михайлович
Отец ребёнка: Булацель Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
24.02.1841
Сын: Булацель Филарет Михайлович
Отец ребёнка: Булацель Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
11.11.1843
Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Булацель Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно