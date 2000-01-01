Булацель Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулацель Александра Фёдоровна

Булацель Александра Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1838

Сын: Булацель Иосаф Михайлович

Отец ребёнка: Булацель Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
24.02.1840

Сын: Булацель Варлам Михайлович

Отец ребёнка: Булацель Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
24.02.1841

Сын: Булацель Филарет Михайлович

Отец ребёнка: Булацель Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
11.11.1843

Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Булацель Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булацель Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close