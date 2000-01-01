Булацель Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулацель Василий Михайлович

Булацель Василий Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1845

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1845

Отец: Булацель Михаил Михайлович

Мать: Булацель Александра Фёдоровна

Смерть
После 1869
Рождение ребёнка
После 1870

Сын: Булацель Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1870

Дочь: Булацель Людмила Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Булацель Антонина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Булацель Константин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Булацель Георгий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close