Булацель Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1845
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1845
Смерть
После 1869
Рождение ребёнка
После 1870
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1870
Дочь: Булацель Людмила Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Булацель Антонина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Булацель Константин Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Булацель Георгий Васильевич
Мать ребёнка: не указана