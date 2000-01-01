Римская-Корсакова (Булацель) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Булацель) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1843

Отец: Булацель Михаил Михайлович

Мать: Булацель Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Раиса Сергеевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Николай Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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