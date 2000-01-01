Римская-Корсакова (Булацель) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1843
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Раиса Сергеевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно