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Булацель Иосаф Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Булацель Николай Иосафович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Булацель Елизавета Иосафовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение
24.12.1838

Отец: Булацель Михаил Михайлович

Мать: Булацель Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.06.1871

Дочь: Булацель Ольга Иосафовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Булацель Надежда Иосафовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Булацель Евгения Иосафовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Булацель Михаил Иосафович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Булацель Екатерина Иосафовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Булацель Александра Иосафовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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