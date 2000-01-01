Булацель Иосаф Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Булацель Николай Иосафович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Булацель Елизавета Иосафовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение
24.12.1838
Рождение ребёнка
04.06.1871
Дочь: Булацель Ольга Иосафовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Булацель Надежда Иосафовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Булацель Евгения Иосафовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Булацель Михаил Иосафович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Булацель Екатерина Иосафовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Булацель Александра Иосафовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно