Булацель Серафима Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булацель Серафима Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Булацель Илья Варламович

Отец ребёнка: Булацель Варлам Михайлович

Рождение ребёнка
После 1870

Дочь: Булацель Екатерина Варламововна

Отец ребёнка: Булацель Варлам Михайлович

Рождение ребёнка
После 1870

Дочь: Булацель Александра Варламововна

Отец ребёнка: Булацель Варлам Михайлович

Рождение ребёнка
После 1875

Дочь: Булацель Надежда Варламововна

Отец ребёнка: Булацель Варлам Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булацель Варлам Михайлович

Смерть
Неизвестно
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