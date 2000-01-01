Булацель Серафима Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Булацель Варлам Михайлович
Рождение ребёнка
После 1870
Дочь: Булацель Екатерина Варламововна
Отец ребёнка: Булацель Варлам Михайлович
Рождение ребёнка
После 1870
Дочь: Булацель Александра Варламововна
Отец ребёнка: Булацель Варлам Михайлович
Рождение ребёнка
После 1875
Дочь: Булацель Надежда Варламововна
Отец ребёнка: Булацель Варлам Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно