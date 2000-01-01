Булацель Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1800
Дочь: Попова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Булацель Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
После 1800
Дочь: Пеунова Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Булацель Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Булацель Николай Михайлович
Мать ребёнка: Булацель Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.11.1808
Мать ребёнка: Булацель Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Стребкова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Булацель Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.07.1811
Сын: Булацель Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Булацель Вера Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булацель Вера Фёдоровна
Смерть
1814