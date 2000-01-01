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Булацель Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1800

Дочь: Попова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Булацель Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
После 1800

Дочь: Пеунова Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Булацель Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Булацель Николай Михайлович

Мать ребёнка: Булацель Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.11.1808

Сын: Булацель Илья Михайлович

Мать ребёнка: Булацель Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Стребкова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Булацель Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
29.07.1811

Сын: Булацель Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Булацель Вера Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булацель Вера Фёдоровна

Смерть
1814
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