Стребкова (Булацель) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтребкова (Булацель) Анна Михайловна

Стребкова (Булацель) Анна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Булацель Михаил Михайлович

Мать: Булацель Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Стребков Николай Петрович

Отец ребёнка: Стребков Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Артемьева Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Стребков Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пенчукова Аполлинария Петровна

Отец ребёнка: Стребков Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Тихоцкая Мария Петровна

Отец ребёнка: Стребков Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Булацель Анна Петровна

Отец ребёнка: Стребков Пётр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стребков Пётр Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close