Стребкова (Булацель) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1829
Сын: Стребков Николай Петрович
Отец ребёнка: Стребков Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Артемьева Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Стребков Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пенчукова Аполлинария Петровна
Отец ребёнка: Стребков Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Тихоцкая Мария Петровна
Отец ребёнка: Стребков Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Булацель Анна Петровна
Отец ребёнка: Стребков Пётр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно