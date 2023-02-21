Рублёв Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1820
Сын: Рублёв Иван
Мать ребёнка: Рублёва Агафья Потаповна
Рождение
1854
Отец: Рублёв Иван
Рождение ребёнка
14.10.1895
Дочь: Резвых Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Рублёва Агафья Потаповна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Рублёва Агафья Потаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Рублёва Агафья Потаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минина Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Рублёва Агафья Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рублёва Агафья Потаповна
Смерть
Неизвестно