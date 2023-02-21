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Рублёв Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1820

Сын: Рублёв Иван

Мать ребёнка: Рублёва Агафья Потаповна

Рождение
1854

Отец: Рублёв Иван

Мать: Рублёва Федосья Саваиеевна

Рождение ребёнка
14.10.1895

Дочь: Резвых Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Рублёва Агафья Потаповна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Рублёв Филип Григорьевич

Мать ребёнка: Рублёва Агафья Потаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Рублёва Агафья Потаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минина Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Рублёва Агафья Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублёва Агафья Потаповна

Смерть
Неизвестно
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