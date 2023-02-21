Рублёва Агафья Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёва Агафья Потаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потап

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1820

Сын: Рублёв Иван

Отец ребёнка: Рублёв Григорий Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1895

Дочь: Резвых Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Рублёв Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Рублёв Филип Григорьевич

Отец ребёнка: Рублёв Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Рублёв Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минина Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Рублёв Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублёв Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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