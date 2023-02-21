Рублёва Агафья Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1820
Сын: Рублёв Иван
Отец ребёнка: Рублёв Григорий Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1895
Дочь: Резвых Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Рублёв Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Рублёв Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Рублёв Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минина Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Рублёв Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно