Рублёв Филип Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёв Филип Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Рублёв Григорий Иванович

Мать: Рублёва Агафья Потаповна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Рублёв Александра Филиповна

Мать ребёнка: Рублёва Фёкла Леонтьевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Рублёв Савелий Филипович

Мать ребёнка: Рублёва Фёкла Леонтьевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мормышева Агафья Филиповна

Мать ребёнка: Рублёва Фёкла Леонтьевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублёва Фёкла Леонтьевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Рублёв Яков Филипович

Мать ребёнка: Рублёва Фёкла Леонтьевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Уланова Клавдия Филиповна

Мать ребёнка: Рублёва Фёкла Леонтьевна

Рождение ребёнка
1943

Сын: Рублёв Иван Филипович

Мать ребёнка: Рублёва Фёкла Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублёва Фёкла Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублёва Фёкла Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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