Рублёв Филип Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Рублёв Григорий Иванович
Мать: Рублёва Агафья Потаповна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Рублёв Александра Филиповна
Мать ребёнка: Рублёва Фёкла Леонтьевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Рублёва Фёкла Леонтьевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мормышева Агафья Филиповна
Мать ребёнка: Рублёва Фёкла Леонтьевна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рублёва Фёкла Леонтьевна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Рублёва Фёкла Леонтьевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Уланова Клавдия Филиповна
Мать ребёнка: Рублёва Фёкла Леонтьевна
Рождение ребёнка
1943
Мать ребёнка: Рублёва Фёкла Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рублёва Фёкла Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рублёва Фёкла Леонтьевна
Смерть
Неизвестно