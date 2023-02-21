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Рублёв Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Рублёв ?

Мать: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Рублёва Федосья Саваиеевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Рублёв Зиновий Иванович

Мать ребёнка: Рублёва Федосья Саваиеевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Рублёва Федосья Саваиеевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Рублёва Федосья Саваиеевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Рублёва Федосья Саваиеевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Рублёв Григорий Иванович

Мать ребёнка: Рублёва Федосья Саваиеевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Рублёв Артемий Иванович

Мать ребёнка: Рублёва Федосья Саваиеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублёва Федосья Саваиеевна

Смерть
Неизвестно
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