Рублёв Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Рублёв ?
Мать: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Рублёва Федосья Саваиеевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Рублёва Федосья Саваиеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Рублёва Федосья Саваиеевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Рублёва Федосья Саваиеевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Рублёва Федосья Саваиеевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Рублёва Федосья Саваиеевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Рублёва Федосья Саваиеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно