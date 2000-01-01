Рублёва Федосья Саваиеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёва Федосья Саваиеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Рублёв Иван

Рождение ребёнка
1843

Сын: Рублёв Зиновий Иванович

Отец ребёнка: Рублёв Иван

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Рублёв Иван

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Рублёв Иван

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Рублёв Иван

Рождение ребёнка
1854

Сын: Рублёв Григорий Иванович

Отец ребёнка: Рублёв Иван

Рождение ребёнка
1857

Сын: Рублёв Артемий Иванович

Отец ребёнка: Рублёв Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублёв Иван

Смерть
Неизвестно
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