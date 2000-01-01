Рублёва Федосья Саваиеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Рублёв Иван
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Рублёв Иван
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Рублёв Иван
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Рублёв Иван
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Рублёв Иван
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Рублёв Иван
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Рублёв Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рублёв Иван
Смерть
Неизвестно