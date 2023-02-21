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Рублёв Артемий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

28.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Рублёв Иван

Мать: Рублёва Федосья Саваиеевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Рублёв Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Рублёва ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублёв Тит Артемьевич

Мать ребёнка: Рублёва ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Февронья Артемьевна

Мать ребёнка: Рублёва ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублёв Никон Артемьевич

Мать ребёнка: Рублёва ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублёва ?

Смерть
28.01.1938
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