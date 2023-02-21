Рублёв Артемий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти28.01.1938
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Рублёв Иван
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Рублёва ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рублёва ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Февронья Артемьевна
Мать ребёнка: Рублёва ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рублёва ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рублёва ?
Смерть
28.01.1938