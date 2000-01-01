Резвых (Рублёва) Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1895
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1895
Отец: Рублёв Григорий Иванович
Мать: Рублёва Агафья Потаповна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Булатова Анна Саввична
Отец ребёнка: Резвых Савва Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Резвых Савва Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резвых Лавр Саввич
Отец ребёнка: Резвых Савва Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Епистиммия Саввична
Отец ребёнка: Резвых Савва Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Резвых Савва Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резвых Иван Саввич
Отец ребёнка: Резвых Савва Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973