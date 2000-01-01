Резвых (Рублёва) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резвых (Рублёва) Прасковья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1895

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1895

Отец: Рублёв Григорий Иванович

Мать: Рублёва Агафья Потаповна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Булатова Анна Саввична

Отец ребёнка: Резвых Савва Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резвых Тимофей Саввич

Отец ребёнка: Резвых Савва Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резвых Лавр Саввич

Отец ребёнка: Резвых Савва Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Епистиммия Саввична

Отец ребёнка: Резвых Савва Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Резвых Савва Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резвых Иван Саввич

Отец ребёнка: Резвых Савва Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резвых Савва Лазаревич

Смерть
1973
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