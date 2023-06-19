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Поварницын Иван Назаров

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Поварницын Назар Кодратов

Мать: Татьяна Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Сын: Поварницын Василiй Иванов

Мать ребёнка: Евдокiя Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Поварницына Анна Иванова

Мать ребёнка: Евдокiя Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Сын: Поварницын Семен Иванов

Мать ребёнка: Евдокiя Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Поварницын Максим Иванов

Мать ребёнка: Евдокiя Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Андрей Иванов

Мать ребёнка: Евдокiя Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Аврам Иванов

Мать ребёнка: Евдокiя Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Иван Иванов

Мать ребёнка: Евдокiя Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Федор Иванов

Мать ребёнка: Евдокiя Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Евфим Иванов

Мать ребёнка: Евдокiя Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Евдоким Иванов

Мать ребёнка: Евдокiя Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Евдокiя Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно