Поварницын Иван Назаров
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Поварницын Назар Кодратов
Мать: Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Поварницын Василiй Иванов
Мать ребёнка: Евдокiя Петрова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Поварницына Анна Иванова
Мать ребёнка: Евдокiя Петрова
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Евдокiя Петрова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Евдокiя Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокiя Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокiя Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокiя Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокiя Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокiя Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поварницын Евдоким Иванов
Мать ребёнка: Евдокiя Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Евдокiя Петрова
Смерть
Неизвестно