Поварницын Максим Иванов
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Поварницын Иван Назаров
Мать: Евдокiя Петрова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Поварницын Павел Максимов
Мать ребёнка: Ирина Егорова
Рождение ребёнка
22.04.1835
Дочь: Александра Максимова
Мать ребёнка: Ирина Егорова
Рождение ребёнка
29.12.1841
Дочь: Поварницына Анисiя Максимова
Мать ребёнка: Ирина Егорова
Рождение ребёнка
?.11.1842
Дочь: Дарья Максимова
Мать ребёнка: Ирина Егорова
Рождение ребёнка
04.01.1844
Мать ребёнка: Ирина Егорова
Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.12.1846
Сын: Поварницын Игнатiй Максимов
Мать ребёнка: Ирина Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно