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Поварницын Максим Иванов

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Поварницын Иван Назаров

Мать: Евдокiя Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Поварницын Павел Максимов

Мать ребёнка: Ирина Егорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.04.1835

Дочь: Александра Максимова

Мать ребёнка: Ирина Егорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.12.1841

Дочь: Поварницына Анисiя Максимова

Мать ребёнка: Ирина Егорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1842

Дочь: Дарья Максимова

Мать ребёнка: Ирина Егорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.01.1844

Сын: Поварницын Иван Максимов

Мать ребёнка: Ирина Егорова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.12.1846

Сын: Поварницын Игнатiй Максимов

Мать ребёнка: Ирина Егорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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