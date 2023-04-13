(Поварницына) Евдокiя Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Поварницын Василiй Иванов
Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Поварницына Анна Иванова
Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поварницын Евдоким Иванов
Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров
Смерть
Неизвестно