(Поварницына) Евдокiя Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Поварницына) Евдокiя Петрова

(Поварницына) Евдокiя Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Поварницын Василiй Иванов

Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Поварницына Анна Иванова

Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Сын: Поварницын Семен Иванов

Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Поварницын Максим Иванов

Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Андрей Иванов

Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Аврам Иванов

Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Иван Иванов

Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Федор Иванов

Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Евфим Иванов

Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Поварницын Иван Назаров

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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