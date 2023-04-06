Поварницын Евдоким Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поварницын Иван Назаров
Мать: Евдокiя Петрова
Рождение ребёнка
07.02.1834
Дочь: Феодора Евдокимова
Мать ребёнка: Дерюшева Устина Петрова
Рождение ребёнка
01.09.1835
Дочь: Марфа Евдокимова
Мать ребёнка: Дерюшева Устина Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно