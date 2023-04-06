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Поварницын Евдоким Иванов

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Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поварницын Иван Назаров

Мать: Евдокiя Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.02.1834

Дочь: Феодора Евдокимова

Мать ребёнка: Дерюшева Устина Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1835

Дочь: Марфа Евдокимова

Мать ребёнка: Дерюшева Устина Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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