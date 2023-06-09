Поварницын Василiй Иванов
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти24.02.1835
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Поварницын Иван Назаров
Мать: Евдокiя Петрова
Рождение ребёнка
01.09.1834
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Пелагiя Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поварницын Корнил Васильев
Мать ребёнка: Пелагiя Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелагiя Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасiя Васильева
Мать ребёнка: Пелагiя Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
24.02.1835