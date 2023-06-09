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Поварницын Василiй Иванов

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

24.02.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Поварницын Иван Назаров

Мать: Евдокiя Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1834

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Пелагiя Иванова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Корнил Васильев

Мать ребёнка: Пелагiя Иванова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Карп Васильев

Мать ребёнка: Пелагiя Иванова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасiя Васильева

Мать ребёнка: Пелагiя Иванова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
24.02.1835