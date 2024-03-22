Поварницын Евфим Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поварницын Иван Назаров
Мать: Евдокiя Петрова
Бракосочетание
19.10.1834
Рождение ребёнка
29.03.1835
Мать ребёнка: Поздерина Неонила Авраамова
Рождение ребёнка
04.12.1841
Сын: Поварницын Николай Евфимов
Мать ребёнка: Поздерина Неонила Авраамова
Рождение ребёнка
21.03.1843
Сын: Поварницын Гаврiил Евфимов
Мать ребёнка: Поздерина Неонила Авраамова
Рождение ребёнка
22.04.1844
Сын: Поварницын Василiй Ефимов
Мать ребёнка: Поздерина Неонила Авраамова
Рождение ребёнка
23.02.1846
Сын: Поварницын Поликарп Ефимов
Мать ребёнка: Поздерина Неонила Авраамова
Рождение ребёнка
18.06.1850
Дочь: Агрипина Ефимова
Мать ребёнка: Поздерина Неонила Авраамова
Рождение ребёнка
18.08.1852
Дочь: Васса Ефимова
Мать ребёнка: Поздерина Неонила Авраамова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно