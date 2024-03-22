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Поварницын Евфим Иванов

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поварницын Иван Назаров

Мать: Евдокiя Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.10.1834

Жена: Поздерина Неонила Авраамова

Рождение ребёнка
29.03.1835

Сын: Поварницын Иван Евфимов

Мать ребёнка: Поздерина Неонила Авраамова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.12.1841

Сын: Поварницын Николай Евфимов

Мать ребёнка: Поздерина Неонила Авраамова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.03.1843

Сын: Поварницын Гаврiил Евфимов

Мать ребёнка: Поздерина Неонила Авраамова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.04.1844

Сын: Поварницын Василiй Ефимов

Мать ребёнка: Поздерина Неонила Авраамова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.02.1846

Сын: Поварницын Поликарп Ефимов

Мать ребёнка: Поздерина Неонила Авраамова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.06.1850

Дочь: Агрипина Ефимова

Мать ребёнка: Поздерина Неонила Авраамова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.08.1852

Дочь: Васса Ефимова

Мать ребёнка: Поздерина Неонила Авраамова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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