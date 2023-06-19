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Поварницын Федор Иванов

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поварницын Иван Назаров

Мать: Евдокiя Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Поварницын Егор Федоров

Мать ребёнка: Федосiя Савельева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Поварницын Софонiй Федоров

Мать ребёнка: Федосiя Савельева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.06.1841

Сын: Поварницын Феодор Федоров

Мать ребёнка: Федосiя Савельева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Лев Федоров

Мать ребёнка: Федосiя Савельева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Кузьма Федоров

Мать ребёнка: Федосiя Савельева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Фотiй Федоров

Мать ребёнка: Федосiя Савельева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Федорова

Мать ребёнка: Федосiя Савельева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Родiон Федоров

Мать ребёнка: Федосiя Савельева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Федорова

Мать ребёнка: Федосiя Савельева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно