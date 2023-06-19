Поварницын Федор Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поварницын Иван Назаров
Мать: Евдокiя Петрова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Федосiя Савельева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Поварницын Софонiй Федоров
Мать ребёнка: Федосiя Савельева
Рождение ребёнка
04.06.1841
Сын: Поварницын Феодор Федоров
Мать ребёнка: Федосiя Савельева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федосiя Савельева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поварницын Кузьма Федоров
Мать ребёнка: Федосiя Савельева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федосiя Савельева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Федорова
Мать ребёнка: Федосiя Савельева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поварницын Родiон Федоров
Мать ребёнка: Федосiя Савельева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Федорова
Мать ребёнка: Федосiя Савельева
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно