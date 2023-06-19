Поварницын Фотiй Федоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поварницын Федор Иванов
Мать: Федосiя Савельева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Фотiева
Мать ребёнка: Ксенiя Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ксенiя Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Фотiева
Мать ребёнка: Ксенiя Николаева
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно