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Поварницын Фотiй Федоров

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поварницын Федор Иванов

Мать: Федосiя Савельева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Фотiева

Мать ребёнка: Ксенiя Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Ефрем Фотiев

Мать ребёнка: Ксенiя Николаева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Фотiева

Мать ребёнка: Ксенiя Николаева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно