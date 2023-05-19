Поварницын Назар Кодратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поварницын Назар Кодратов

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1774

Сын: Поварницын Василий Назаров

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Сын: Поварницын Иван Назаров

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Евдокiя Назарова

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Сын: Поварницын Егор Назаров

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Поварницын Иван Назаров

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анна Назарова

Мать ребёнка: Фекла Константинова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокiя Назарова

Мать ребёнка: Фекла Константинова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно