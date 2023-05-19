Поварницын Назар Кодратов
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1774
Сын: Поварницын Василий Назаров
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Евдокiя Назарова
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анна Назарова
Мать ребёнка: Фекла Константинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокiя Назарова
Мать ребёнка: Фекла Константинова
Смерть
Неизвестно