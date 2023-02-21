Миронова (Иванова) Елена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1821 ст.
Рождение ребёнка
02.09.1822 ст.
Дочь: Миронова Любовь Прокопиевна
Отец ребёнка: Власов Прокопий Миронович
Рождение ребёнка
30.07.1824 ст.
Сын: Миронов Дементий Прокопиевич
Отец ребёнка: Власов Прокопий Миронович
Рождение ребёнка
24.07.1825 ст.
Сын: Проняхин Стефан Прокопиевич
Отец ребёнка: Власов Прокопий Миронович
Рождение ребёнка
15.11.1828 ст.
Сын: Проняхин Григорий Прокопиевич
Отец ребёнка: Власов Прокопий Миронович
Рождение ребёнка
12.03.1831 ст.
Сын: Миронов Алексей Прокопиевич
Отец ребёнка: Власов Прокопий Миронович
Рождение ребёнка
1875 ст.
Сын: Проняхин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич