Миронова (Иванова) Елена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Иванова) Елена Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1821 ст.

Муж: Власов Прокопий Миронович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1822 ст.

Дочь: Миронова Любовь Прокопиевна

Отец ребёнка: Власов Прокопий Миронович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1824 ст.

Сын: Миронов Дементий Прокопиевич

Отец ребёнка: Власов Прокопий Миронович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1825 ст.

Сын: Проняхин Стефан Прокопиевич

Отец ребёнка: Власов Прокопий Миронович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1828 ст.

Сын: Проняхин Григорий Прокопиевич

Отец ребёнка: Власов Прокопий Миронович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1831 ст.

Сын: Миронов Алексей Прокопиевич

Отец ребёнка: Власов Прокопий Миронович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Проняхин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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