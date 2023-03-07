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Власов Прокопий Миронович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: Власов Мирон Власович

Мать: Власова Дарья Димитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.02.1821 ст.

Жена: Миронова Елена Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1822 ст.

Дочь: Миронова Любовь Прокопиевна

Мать ребёнка: Миронова Елена Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1824 ст.

Сын: Миронов Дементий Прокопиевич

Мать ребёнка: Миронова Елена Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1825 ст.

Сын: Проняхин Стефан Прокопиевич

Мать ребёнка: Миронова Елена Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1828 ст.

Сын: Проняхин Григорий Прокопиевич

Мать ребёнка: Миронова Елена Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1831 ст.

Сын: Миронов Алексей Прокопиевич

Мать ребёнка: Миронова Елена Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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