Власов Прокопий Миронович
Место рождения
Дата рождения1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Отец: Власов Мирон Власович
Бракосочетание
03.02.1821 ст.
Рождение ребёнка
02.09.1822 ст.
Дочь: Миронова Любовь Прокопиевна
Мать ребёнка: Миронова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
30.07.1824 ст.
Сын: Миронов Дементий Прокопиевич
Мать ребёнка: Миронова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
24.07.1825 ст.
Сын: Проняхин Стефан Прокопиевич
Мать ребёнка: Миронова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
15.11.1828 ст.
Сын: Проняхин Григорий Прокопиевич
Мать ребёнка: Миронова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
12.03.1831 ст.
Сын: Миронов Алексей Прокопиевич
Мать ребёнка: Миронова Елена Максимовна
Смерть
Неизвестно