Миронов Алексей Прокопиевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1831 ст.
Бракосочетание
02.07.1850 ст.
Рождение ребёнка
27.10.1851 ст.
Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна
Рождение ребёнка
21.06.1853 ст.
Дочь: Проняхина Феврония Алексеевна
Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна
Рождение ребёнка
18.06.1856 ст.
Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна
Рождение ребёнка
29.04.1858 ст.
Сын: Проняхин Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна
Рождение ребёнка
08.05.1861 ст.
Дочь: Проняхина Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна
Рождение ребёнка
14.10.1862 ст.
Дочь: Проняхина Пераскева Алексеевна
Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна
Рождение ребёнка
19.11.1866 ст.
Дочь: Проняхина Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна
Рождение ребёнка
11.09.1868 ст.
Сын: Проняхин Иоанн Алексеевич
Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна
Рождение ребёнка
07.11.1870 ст.
Сын: Проняхин Феодор Алексеевич
Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна
Рождение ребёнка
22.07.1872 ст.
Сын: Проняхина Харитина Алексеевна
Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна
Смерть
Неизвестно