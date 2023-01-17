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Миронов Алексей Прокопиевич

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.03.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1831 ст.

Отец: Власов Прокопий Миронович

Мать: Миронова Елена Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.07.1850 ст.

Жена: Проняхина Иумания Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1851 ст.

Сын: Проняхин Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1853 ст.

Дочь: Проняхина Феврония Алексеевна

Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.06.1856 ст.

Сын: Проняхин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.04.1858 ст.

Сын: Проняхин Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1861 ст.

Дочь: Проняхина Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.10.1862 ст.

Дочь: Проняхина Пераскева Алексеевна

Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1866 ст.

Дочь: Проняхина Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.09.1868 ст.

Сын: Проняхин Иоанн Алексеевич

Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1870 ст.

Сын: Проняхин Феодор Алексеевич

Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1872 ст.

Сын: Проняхина Харитина Алексеевна

Мать ребёнка: Проняхина Иумания Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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