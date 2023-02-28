Проняхин (Прокопиев) Михаил Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проняхин (Прокопиев) Михаил Алексеев

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.10.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1851 ст.

Отец: Миронов Алексей Прокопиевич

Мать: Проняхина Иумания Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.10.1880 ст.

Жена: Проняхина Наталия Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1882 ст.

Сын: Проняхин Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Проняхина Наталия Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1883 ст.

Дочь: Дядякина Стефанида Михайловна

Мать ребёнка: Проняхина Наталия Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1886 ст.

Дочь: Проняхина Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Проняхина Наталия Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.11.1888 ст.

Сын: Проняхин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Проняхина Наталия Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1891 ст.

Дочь: Проняхина Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Проняхина Наталия Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1896 ст.

Сын: Проняхин Даниил Михайлович

Мать ребёнка: Проняхина Наталия Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1899

Сын: Проняхин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Проняхина Наталия Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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