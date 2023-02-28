Проняхин (Прокопиев) Михаил Алексеев
Место рождения
Дата рождения27.10.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1851 ст.
Бракосочетание
19.10.1880 ст.
Рождение ребёнка
28.06.1882 ст.
Сын: Проняхин Кузьма Михайлович
Мать ребёнка: Проняхина Наталия Андреевна
Рождение ребёнка
13.11.1883 ст.
Дочь: Дядякина Стефанида Михайловна
Мать ребёнка: Проняхина Наталия Андреевна
Рождение ребёнка
07.07.1886 ст.
Дочь: Проняхина Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Проняхина Наталия Андреевна
Рождение ребёнка
02.11.1888 ст.
Сын: Проняхин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Проняхина Наталия Андреевна
Рождение ребёнка
09.10.1891 ст.
Дочь: Проняхина Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Проняхина Наталия Андреевна
Рождение ребёнка
07.07.1896 ст.
Сын: Проняхин Даниил Михайлович
Мать ребёнка: Проняхина Наталия Андреевна
Рождение ребёнка
10.06.1899
Мать ребёнка: Проняхина Наталия Андреевна
Смерть
Неизвестно