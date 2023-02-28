Проняхин (Миронов) Григорий Прокопиевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1828 ст.
Дата смерти26.07.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Проняхин Стефан Григорьевич
Мать ребёнка: Проняхина Екатерина Васильевна
Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Григорьевич
Мать ребёнка: Проняхина Екатерина Васильевна
Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Григорьевич
Мать ребёнка: Проняхина Екатерина Васильевна
Сын: Проняхин Иосиф Григорьевич
Мать ребёнка: Проняхина Екатерина Васильевна
Сын: Проняхин Стефан Григорьевич
Мать ребёнка: Проняхина Екатерина Васильевна
Сын: Проняхин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Проняхина Екатерина Васильевна
Сын: Проняхин Прокопий Григорьевич
Мать ребёнка: Проняхина Екатерина Васильевна
Дочь: Проняхина Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: Проняхина Екатерина Васильевна
Сын: Проняхин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Проняхина Екатерина Васильевна
Сын: Проняхин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Миронова Елена Максимовна
Дочь: Проняхина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Проняхина Евдокия Андреевна
Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Григорьевич
Мать ребёнка: Проняхина Евдокия Андреевна
Дочь: Проняхина Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Проняхина Евдокия Андреевна