Проняхин (Миронов) Григорий Прокопиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроняхин (Миронов) Григорий Прокопиевич

Проняхин (Миронов) Григорий Прокопиевич

avatar

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.11.1828 ст.

Дата смерти

26.07.1896 ст.

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

Жена

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1828 ст.

Отец: Власов Прокопий Миронович

Мать: Миронова Елена Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.10.1849 ст.

Жена: Проняхина Екатерина Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1850 ст.

Сын: Проняхин Стефан Григорьевич

Мать ребёнка: Проняхина Екатерина Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1852 ст.

Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Григорьевич

Мать ребёнка: Проняхина Екатерина Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1853 ст.

Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Григорьевич

Мать ребёнка: Проняхина Екатерина Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1854

Сын: Проняхин Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: Проняхина Екатерина Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.07.1855 ст.

Сын: Проняхин Стефан Григорьевич

Мать ребёнка: Проняхина Екатерина Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1857 ст.

Сын: Проняхин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Проняхина Екатерина Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1858 ст.

Сын: Проняхин Прокопий Григорьевич

Мать ребёнка: Проняхина Екатерина Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.05.1859 ст.

Дочь: Проняхина Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Проняхина Екатерина Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1861 ст.

Сын: Проняхин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Проняхина Екатерина Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1874 ст.

Жена: Проняхина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Проняхин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Миронова Елена Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.12.1879 ст.

Дочь: Проняхина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Проняхина Евдокия Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1882 ст.

Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Григорьевич

Мать ребёнка: Проняхина Евдокия Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.06.1884 ст.

Дочь: Проняхина Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Проняхина Евдокия Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.07.1896 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close